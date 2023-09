VIDÉO - "Absolument bluffant" : cette IA peut vous faire parler n'importe quelle langue étrangère

Mais ces vidéos sont-elles réalistes pour un œil expert ? Nous avons fait tester HeyGen au traducteur Michel Zlotowski. Après avoir lu face à la caméra un extrait de roman en anglais, il a pu s'entendre lire les lignes traduites en français. "Il y a juste peut-être un petit mot à reprendre : on ne dirait pas 'boîtier de télévision', on dirait 'poste de télévision'. Mais c'est absolument bluffant", constate-t-il.

Pour le moment, seules huit langues sont disponibles sur le site de l'entreprise basée en Californie : en plus du français et de l'anglais, il est possible de traduire les vidéos en espagnol, italien, allemand, polonais, portugais mais aussi en hindi.