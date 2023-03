VIDÉO - Agriculture : les robots creusent peu à peu leur sillon

Le dernier venu de la gamme est un modèle tout terrain. Totalement électrique, la télécommande permet de reprendre les commandes, car le robot est autonome. Il a cartographié la parcelle sur laquelle il opère, et sait parfaitement où aller, où semer les graines par exemple. En clair, il n’est plus besoin, pour l'agriculteur, de se baisser chaque mètre, et surtout, plus besoin de pesticide pour désherber.