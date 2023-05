VIDÉO - Alerte sur le "juice jacking" : ne rechargez pas votre téléphone n’importe où

Comment un simple câble peut-il mettre en danger votre téléphone ? Gaël, spécialiste en cybersécurité, connaît bien la technique. Il nous montre d’abord sur Internet les câbles en question, entre 30 et 200 euros pièce. La plupart sont en rupture de stock, alors il en a reproduit un fait maison. "Ce que l'on a dans le câble, c'est exactement la petite puce noire qui est ici", montre-t-il dans le reportage du 20H de TF1 à retrouver en tête de cet article.

Il prend un téléphone et simule une attaque. Via un programme informatique, le câble se connecte à Internet et envoie les photos du téléphone vers l’ordinateur de Gaël. "On est ici sur une machine qui peut faire un millier d'actions par seconde. Un battement de paupières suffit à exécuter une attaque", poursuit Gaël.