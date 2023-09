Attention à cette arnaque au faux tueur à gages

Envoyés au hasard, à des adresses obtenues de manière frauduleuse, ces e-mails peuvent concerner n'importe quel internaute. Me Julie Jacob, avocate spécialisée en droit du numérique, explique comment réagir face à ce genre de message : "Quand on reçoit ce type de mail, il faut absolument ne pas répondre, évidemment", indique-t-elle. "Il faut le signaler sur des plateformes type Pharos, et puis, surtout, porter plainte", ajoute-t-elle.