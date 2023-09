VIDÉO - Codes, lecteurs d'empreintes, badges... Dans les coulisses (ultra-sécurisés) d'un data center

Il s’agit de la face cachée de notre monde numérique. Et sans surprise, il demande de plus en plus de place, surtout depuis l’explosion de l’intelligence artificielle. "On ouvre à peu près une dizaine de data centers par an. (...) Aujourd’hui, on héberge 83% du CAC40, donc on a déjà une très belle base de clients", affirme Régis Castagné, directeur général d’Equinix France.

La France compte 250 data centers, dont la plupart se situent en région parisienne. Mais la nouvelle place forte du numérique, c’est Marseille. Visitez l’un des data centers de la cité phocéenne dans le reportage du 20H de TF1, visible en tête de cet article.