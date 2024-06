Les technologies d'intelligence artificielle infiltrent l'univers de la beauté. Plus besoin d'essayer les produits pour savoir ce que ça donne sur soi. Une équipe de reportage du 20H de TF1 a testé ces nouveaux outils.

L'intelligence artificielle infiltre le monde de la beauté. De la coiffure aux cosmétiques, en passant par la parfumerie, les marques déploient des outils d'IA pour aider les consommateurs à trouver le produit qui leur correspond le mieux.

Le salon de coiffure La Bonnemaison à Paris, où s'est rendue une équipe de reportage du 20H de TF1, utilise un logiciel qui permet aux clients de tester différentes couleurs en utilisant la réalité augmentée, une technologie qui permet de superposer des éléments virtuels dans le monde réel.

Ce jour-là, une cliente teste différentes colorations de cheveux à l'aide d'une tablette tactile. En un clic, Jessica Marchal passe de brune à blonde, puis de châtain clair à rousse. Le logiciel propose plus de 150 teintes. L'assurance de ne pas se tromper ! "Ce qui va à quelqu’un ne nous va pas forcément à nous. Donc, je trouve ça bien de pouvoir le tester sur soi-même en live", explique la jeune femme, dans la vidéo en tête de cet article. Le logiciel est capable de reconnaître toutes les nuances de vos cheveux. De ce fait, il n'applique pas une seule couleur, mais des centaines de pigments différents, ce qui donne un aperçu ultra-réaliste.

TF1

L'écran devient un miroir virtuel

Tester en ligne avant d’acheter, c’est devenu un réflexe pour Solène Mathieu. Ce jour-là, elle essaye une paire de boucles d’oreilles depuis son canapé avec l'application Beautiful AI, qui transforme l’écran de son smartphone en miroir virtuel. Le logiciel permet aussi de tester la couleur d’un rouge à lèvres ou d'un fond de teint. "Quand j’étais plus jeune, j’en ai essayé des dizaines et des dizaines. Mais je n’avais jamais la bonne teinte. Mais comme le produit est ouvert, on ne peut pas le rendre. Là, je peux essayer toutes les teintes et voir celle qui me correspond avant de l’acheter", explique l’utilisatrice.

L’intelligence artificielle permet également aux marques de personnaliser davantage les produits, en s'appuyant sur la personnalité des clients. L’enseigne Scentronix, basée aux Pays-Bas, propose par exemple d’élaborer soi-même son parfum. Pour cela, le client doit télécharger une application et répondre à une série de questions du type : "Êtes-vous plutôt extraverti(e) ou introverti(e) ?", "Quelles sont vos activités favorites ?", "Quelle couleur vous représente le mieux ?" ou encore "Avez-vous grandi en ville ou à la campagne ?".

Un programme informatique se charge ensuite d’élaborer le mélange de senteurs censé vous correspondre le mieux. Au total, près de cinquante essences sont disponibles, soit 500 milliards de combinaisons disponibles. L’IA s’appuie sur des milliers d’avis de client. Elle sait, par exemple, qu’une personne extravertie, née à la campagne et fan de cinéma, a plus de chance d’aimer les parfums sentant la rose. "Plus on a de retours clients, plus la machine accumule des données et apprend", explique Frederik Duerinck, cofondateur de Scentronix.

L’entreprise travaille déjà au développement d’autres machines de ce type. Demain, votre shampoing, votre crème ou votre rouge à lèvres pourront aussi être fait sur mesure. Ces innovations technologiques permettent aux marques de démocratiser des services parfois réservés aux plus aisés. Dans une étude publiée en mai, le cabinet de conseils McKinsey a chiffré l'industrie mondiale de la beauté (soins de la peau et des cheveux, parfum, maquillage) à 430 milliards de dollars en 2022 et l'a anticipée à 580 milliards d'ici 2027.