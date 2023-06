VIDÉO - Comment l'intelligence artificielle révolutionne la détection des cancers

"Les lames contiennent énormément d'informations sur les cellules, qui ne sont pas toutes déchiffrables par l'œil humain", explique Fabrice André, directeur de la recherche de l'institut Gustave-Roussy, centre anti-cancer au sud de Paris. Et pour permettre à l'intelligence artificielle d'être la plus efficace possible, l'institut a conservé des milliards d'échantillons de tumeurs détectées sur des patients ces 30 dernières années pour les "apprendre" à l'IA.

Un système qui peut même aller plus loin : "En lisant une image, un médecin ne peut pas prédire si une cellule va être plus ou moins sensible à un traitement, si un risque de mutation existe... Alors que l'IA, oui", selon Fabrice André. Ainsi, il y a quatre ans, une étude menée par Gustave-Roussy et Owkin, startup franco-américaine spécialisée dans l'intelligence artificielle appliquée au médicament, a montré que l'IA pouvait désigner, parmi des patientes atteintes d'un cancer du sein localisé, les femmes les plus à risque de rechute métastatique sous cinq ans.