Cyberattaque contre les services de l'État : qui se cache derrière cette opération d'une "intensité inédite" ?

Une cyberattaque "d'intensité inédite" a été menée contre plusieurs ministères et services de l'État. Revendiquée par différents groupes de hackers, elle a entraîné une panne des systèmes informatiques, rendant inaccessibles les sites internet et les messageries internes des administrations. Voici ce que l'on sait à ce stade de cette opréation d'ampleur.

"C'est compliqué, mais ça rentre dans l'ordre doucement." Dans les services de l'État visés, la cyberattaque qui a débuté dimanche soir a provoqué une paralysie des systèmes informatiques tout au long de la journée de lundi. D'une "intensité inédite", selon Matignon, l'opération a notamment touché les services de messagerie interne. "Les conséquences concrètes, ce sont des mails qui ne s'envoient pas ou qui mettent du temps à s’envoyer", confirme un fonctionnaire du ministère du Travail dans le reportage du 20H de TF1 à retrouver en tête de cet article.

Les attaques ont été menées par "déni de service" (DDoS), une méthode qui consiste à faire tomber en panne un service en le submergeant de requêtes, saturant les serveurs. Si aucune donnée n'est détruite ou dérobée, les conséquences peuvent néanmoins être lourdes.

Des hackers réputés prorusses

Sur Telegram, plusieurs groupes de hackers ont revendiqué cette cyberattaque qualifiée de "massive". Parmi eux, "Anonymous Sudan" qui soutient la Russie et plusieurs causes islamistes. "'Anonymous Sudan' est un groupe qui a fait allégeance à une entité qui s’appelle Killnet, dont on ne connaît pas les liens exacts avec le pouvoir russe, mais qui est apparu au moment du début de la guerre en Ukraine", nous explique Kevin Limonier, spécialiste du cyberespace russophone.

Selon le site spécialisé Numerama, si leurs motivations concrètes "ne sont pas claires", ces hackers qui communiquent en arabe et en russe prennent habituellement pour cible "les ennemis désignés par Moscou".

"À ce stade, l'impact de ces attaques a été réduit pour la plupart des services et l'accès aux sites de l'État rétabli", a fait savoir Matignon lundi soir, confirmant que "de nombreux services ministériels" avaient été touchés. Les hackers, eux, affirment avoir ciblé les services du Premier ministre, les ministères de l'Économie, de la Transition écologique, de la Santé ou de la Culture, ainsi qu'une longue série de sites internet, du Conseil d'État jusqu'aux journées du Patrimoine.