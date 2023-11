VIDÉO - Découvrez, en 3D, à quoi ressemblera le vélo du futur

Il ne faut pas parler du vélo de demain, mais plutôt des vélos de demain. À l'avenir, vous aurez des modèles plutôt urbains, d’autres plus familiaux. L’objectif, ce sera de pouvoir rivaliser le plus possible avec votre voiture. Pas sur le plan de la vitesse, bien sûr, mais plutôt côté confort, équipements et sécurité.

À quoi ressemblent-ils de plus près ? Comme dans une voiture, vous avez un tableau de bord. Il suffit pour cela de poser votre téléphone sur le guidon. Sur l’écran, plein d’informations de navigation. La vitesse bien sûr, le GPS, et grâce à des capteurs, vous êtes aussi prévenu quand la pression des pneus est trop faible, ou lorsqu’il y a un danger dans votre angle mort.