VIDÉO - Découvrez le nouveau porte-avions français, qui remplacera le Charles-de-Gaulle en 2038

Il devrait coûter dix milliards d'euros, selon les chiffres avancés par le ministère. Sa construction, assurée par Naval Group, TechnicAtome et les Chantiers de l'Atlantique, devrait débuter entre fin 2025 et début 2026. Les premiers essais en mer se feront en 2036-2037 et la mise en service en 2038, selon le ministre.