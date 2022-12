VIDÉO - Drones de combat : l'armée française prépare ses défenses

Pour la lutte anti-drones, l'armée française a déjà prévu d'investir plus de 350 millions d'euros sur les dix prochaines années. Et la réglementation aussi a été renforcée : elle est similaire à celle des avions et désormais enseignée lors des formations de pilotage de drones en France. Depuis 2014, plus de 50 survols illégaux des centrales nucléaires ont été détectés dans le pays, sans qu'aucun incident ne soit signalé.