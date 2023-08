VIDÉO - Harcèlement et désinformation : comment l'Europe compte pacifier les réseaux sociaux

Pillages en direct, insultes en ligne ou même trafic de drogue via Snapchat : c'étaient les réseaux sociaux avant. Mais depuis ce vendredi 25 août, il y a une nouvelle règle pour les géants du Net. Dans l'Union européenne, ils devront dorénavant répondre d'obligations renforcées pour lutter contre les contenus illicites et se montrer plus transparents, sous peine de lourdes amendes, en vertu d'une nouvelle législation sans équivalent dans le monde.

Le DSA (Digital Services Act) s'impose désormais aux 19 plus grands réseaux sociaux, places de marchés et moteurs de recherche, parmi lesquels Google, YouTube, Amazon, Facebook, Instagram, X (ex-Twitter) ou TikTok.