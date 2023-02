VIDÉO - Hologrammes, robots... Découvrez à quoi ressemblera bientôt votre dîner au restaurant

D'autres ressources encore, comme l'intelligence artificielle, permettront aussi aux restaurateurs de demain de prévoir l'avenir. Concrètement, ce logiciel pourra analyser de nombreuses données, comme l'historique de fréquentation du restaurant sur les dernières années, mais aussi sur les conditions météorologiques ou encore des évènements organisés dans les alentours, dans les mois à venir. Grâce à cet outil, il sera possible de prédire très précisément combien de clients devraient venir manger sur place, et ce, des semaines à l'avance, pour pouvoir ainsi commander les bonnes quantités de nourriture et ne pas gaspiller.

Autant d'informations particulièrement précieuses pour les restaurateurs. "Mon restaurant est à côté d'un cinéma, et lorsqu'une séance attire beaucoup de monde, cela a un impact direct sur notre fréquentation", illustre Abdel Belarbi, propriétaire du "Before after Coffee", à Palaiseau dans l'Essonne. "Si on pouvait anticiper cela, je pourrais avoir une meilleure gestion de stocks et un meilleur planning de mon personnel, ce ne serait que du positif", se réjouit-il.

Dans le futur, la tendance sera aussi à produire les aliments qui serviront à la cuisine au plus près du restaurant : en pleine ville, sur le toit de l'établissement par exemple, ou même à l'intérieur de celui-ci, grâce à des mini-fermes très peu gourmandes en eau. Quant aux fourneaux eux-mêmes, les robots pourront travailler à côté des humains dans les années à venir. Ces assistants intelligents seront capables de reconnaître les aliments, éplucher et couper les légumes, surveiller une cuisson, pour laisser au cuisinier le temps de se concentrer sur des tâches plus créatives.