VIDÉO - Comment fonctionnent les puces bientôt testées dans des cerveaux humains ?

Si Neuralink est la plus médiatisée des entreprises d'implants neuronaux, elle n'est pas la plus avancée. Une autre société américaine teste déjà sa technologie sur l'homme depuis deux ans. Les résultats semblent prometteurs et moins intrusifs, l'appareil est posé sur le torse à proximité du cœur.

"Nous on fait différemment en utilisant les vaisseaux sanguins qui forment naturellement des autoroutes vers le cerveau, on quadrille l'intérieur des vaisseaux avec des électrodes et des capteurs qui peuvent enregistrer l'activité du cerveau", explique Thomas Oxley, dirigeant de Synchron.

Un patient équipé de cette technologie ayant perdu l'usage de ses mains a pu par télépathie écrire des emails ou faire du shopping en ligne.