VIDÉO - "Ça nous permet d'optimiser" : l'intelligence artificielle au service des restaurants et des supérettes

Selon Brice Konda, dirigeant et fondateur d'Inpulse, la diffusion d'un match de Ligue des champions va par exemple "booster le chiffre d'affaires" du restaurant. Mais la météo peut également influer sur le choix des consommateurs. Ainsi, en cas de chute des températures, "on va consommer moins de sushis et plus de burgers", explique Brice Konda.

Ce service est facturé plusieurs centaines d'euros par mois. Mais il a permis à Emmanuel Taib, fondateur des restaurants Côté Sushi, de diminuer de moitié ses pertes en saumon, son produit le plus cher, et d'augmenter sa rentabilité. "On commande exactement la bonne quantité de poisson, et d'autres produits, et on améliore nos factures d'achat", explique-t-il. "On réduit le gaspillage alimentaire", assure Emmanuel Taib.