VIDÉO - Avec ce chariot made in France, fini les vols en magasins ?

Les vols dans les supermarchés ont augmenté de 14% en 2022, ce qui les pousse à rechercher de nouveaux équipements. Une start-up française a peut-être élaboré la solution imparable : un chariot connecté et doté d'intelligence artificielle. Le 20H de TF1 vous le présente.

Les vols dans les supermarchés ont augmenté de 14% en 2022. Et la possibilité de scanner soi-même ses articles a poussé certains clients à frauder. Alors, avec son chariot connecté, la start-up française Knap promet des courses plus rapides et sans fraude. Équipé de deux caméras et d'une intelligence artificielle, le chariot détecte les comportements suspects et alerte.

"Si je scanne une bouteille à 5 euros et que j'en dépose une à 25 euros, le point de vente va recevoir une notification avec la vidéo orientée vers l'intérieur du chariot. On voit alors que la bouteille que j'ai scannée n'est pas la bouteille que j'ai déposée", présente le co-fondateur de l'entreprise, Dylan Letierce, à la caméra du 20H de TF1, dans le reportage visible en tête de cet article. Le manager peut alors bloquer à distance le paiement du client, le temps de vérifier ses achats.

De la même manière, si un client mal intentionné fait passer deux articles pour un seul, l'intelligence artificielle détecte le subterfuge. "Si je scanne ce produit et que j'en dépose deux, les caméras vont le voir, et [le magasin] va recevoir la vidéo à la fin de la session d'achat", montre encore Dylan Letierce.

Trois magasins en France sont déjà équipés, ce qui leur coute une centaine d'euros par chariot et par mois. Un investissement qui peut être vite rentabilisé lorsqu'on sait que le vol représente près de 2% du chiffre d'affaires des distributeurs.

Des contenants sécurisés pour enfermer les sacs personnels des clients

Dans les magasins qui ne sont pas des supermarchés, le type de fraude diffère, mais les innovations sont également au rendez-vous. Scott Regard, responsable chez Prize, un commerce de déstockage situé à Reims (Marne), retrouvait chaque semaine, dans les rayons, une dizaine d'antivols défaits par des voleurs. "Avant, vous mettiez un aimant en dessous et clac, ça s'enlevait", montre-t-il. Le manager a donc investi, il y a deux mois, dans de nouveaux antivols, impossibles à enlever.

Mais Alban Perreul, fondateur et gérant d'AES Protection, va lui prouver qu'il peut encore se faire avoir par les voleurs. En glissant une doudoune dotée d'un antivol à l'intérieur d'un sac doublé avec un matériau métallique, les portiques de sécurité ne sonnent pas. L'expert va donc ajouter une option qui détecte une trop grande quantité de métal sur un client, à l'entrée du magasin. "L'intérêt est de les prendre à l'entrée. L'agent de sécurité va vérifier et va être beaucoup plus attentif et va essayer de trouver ce qui fait sonner le système", explique Alban Perreul.

Coût de l'installation : 1000 euros. Pas de quoi, néanmoins, refroidir les magasins, puisque la demande pour cette option a augmenté de 30% à l'approche des fêtes.

Des achats de fin d'année qui forcent les commerçants à anticiper les actes malveillants. Ainsi, en prévision de la période des fêtes, deux enseignes de la grande distribution ont commandé des sacs spéciaux à Jacky Thoonsen, président-directeur général de Thoonsen trading, qui fournit des solutions contre le vol à l'étalage. Ces sacs de sécurité sont distribués aux clients à l'entrée des supermarchés. "Vous allez prendre le sac à main de la personne, qui va par exemple garder son portable. Et on referme le sac de sécurité avec l'antivol" jusqu'au passage en caisse, développe le professionnel. Puis "l'hôtesse de caisse enlève l'antivol et redonne à la cliente son sac à main".

Jacky Thoonsen a déjà vendu 15.000 de ces dispositifs. "La période de fin d'années est la plus compliquée pour les distributeurs donc c'est à cette période-là qu'on teste aussi les nouvelles solutions. On fera un bilan en janvier", précise-t-il.