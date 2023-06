VIDÉO - Et si ChatGPT vous aidait à faire vos courses ? On l'a testé pour vous

Derrière cette innovation, l’enseigne française de grande distribution a misé sur ChatGPT. Cet outil conversationnel de l’entreprise OpenAI était connu jusque-là pour écrire des textes, répondre à certaines questions ou identifier des données. Depuis peu, ce sont les magasins américains Walmart qui l’utilisent pour aider leurs clients à faire leurs courses.

En France, l’IA a été entrainée pour connaitre les 2000 fiches produits de l’enseigne Carrefour et pour pouvoir s’adapter aux demandes de chaque internaute."Il est par exemple capable de répondre par des blagues ou non, cela fait vraiment partie des choses qu'on lui a enseignées. Quand on lui demande des fruits et des légumes, il répond par défaut avec des fruits et des légumes de saison. Donc il ne renvoie par vers des cerises en novembre, par exemple", explique le directeur de l’innovation du groupe Carrefour dans la vidéo en tête de l'article.

Interrogés, les consommateurs voient dans cet outil un nouveau moyen de faire des économies ou de varier les plats d’une semaine à l'autre. Mais selon les spécialistes, cet assistant virtuel veut avant tout inciter les clients à dépenser plus d’argent. Avec cet outil, "l’enseigne se donne plus de chance que le consommateur mette dans son panier des produits auxquels il n’avait peut-être pas pensé. Donc c’est finalement un accélérateur de commerce", souligne Olivier Dauvers, expert de la grande distribution.