VIDÉO - Internet : faut-il en restreindre l'accès aux enfants comme en Chine ?

En France, plus de 50 % des enfants de 5 ans et demi utilisent un smartphone régulièrement. Couper Internet pour les enfants est-il une bonne ou mauvaise idée ? Les avis sont partagés. "Ça serait un peu liberticide parce qu'on n'en a pas forcément besoin tous les jours, mais certains jours si", assure un adolescent. "Les écrans sont devenus un fléau pour les adolescents et les plus petits", estime au contraire un père de famille, favorable à davantage de contrôles.

Il est impossible toutefois impossible d'appliquer une telle mesure dans notre pays, la loi ne le permettant pas. Mais il existe quelques solutions pour désintoxiquer les petits des écrans, comme l'explique Justine Atlan, directrice générale de l'Association de protection de l'Enfance sur Internet "E-Enfance". Elle conseille notamment de "retarder l'équipement du smartphone. Il y a de plus en plus d'offres de téléphones qui ne sont pas des smartphones." Les parents peuvent également imposer à leurs enfants des heures possibles de connexion.