VIDÉO - Livreurs, mécaniciens, transporteurs : les robots investissent tous ces métiers

Aujourd’hui, ce robot n’a que le trottoir comme terrain de jeu. Un autre, en revanche, a été spécialement conçu pour les terrains hostiles. Il se pilote à distance, à la manière d’un jouet télécommandé, et aucun obstacle ne lui fait peur. "Il passe derrière les équipements, autour des cuves, autour des systèmes d’exploitation qu’on trouve dans des raffineries, dans les centrales nucléaires, dans les salles des machines", expose Titouan Le Marec, président et cofondateur de Nimble One. Ce robot articulé n’est qu’un prototype, mais à l’horizon 2025, il réalisera des travaux là où l’humain ne peut pas accéder.