Permis de conduire dématérialisé : mes données sont-elles à l'abri des cyberattaques ?

Après une expérimentation locale réussie, le permis de conduire dématérialisé se généralise partout en France à partir de mercredi 14 février. Chacun pourra donc transférer son permis sous forme numérique sur son smartphone. Mais alors que les piratages de données personnelles se multiplient, cette nouveauté présente-t-elle un risque en termes de sécurité ?

Pour présenter son permis de conduire, il suffira bientôt de sortir son smartphone. Après une expérimentation dans les départements du Rhône, des Hauts-de-Seine et de l’Eure-et-Loir, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a annoncé mardi, dans Le Parisien, la généralisation du permis dématérialisé à partir du 14 février. "Tout pourrait passer sur le téléphone portable, à partir du moment où ça reste sécurisé", réagit un passant interrogé dans le reportage en tête de cet article. Alors, ce permis dématérialisé est-il à l'abri des cyberattaques ?

Ces données sont stockées sur une application hautement sécurisée Irène Strajnic, cheffe de projet chez Oodrive

Dans un tweet publié le 14 février, le gouvernement s’est montré rassurant : "France Identité a été conçue pour que vos données d’identité ne soient pas conservées dans un serveur. Elles sont stockées uniquement dans l’application. L’application est complètement à votre main pour vous permettre de garder la maîtrise de vos données", peut-on lire.

Une configuration rassurante, selon les experts : "Ces données sont stockées sur une application hautement sécurisée, elles sont hébergées en France sur des infrastructures qui sont qualifiées, qui sont donc protégées et immunisées", confirme Irène Strajnic, cheffe de projet chez Oodrive, éditeur de logiciels spécialisé dans la protection des données.

Mais alors que plus de 33 millions de Français ont vu leur numéro de sécurité sociale piraté en janvier, et que les hôpitaux sont régulièrement concernés par des cyberattaques, ne faut-il pas éviter de numériser ses données personnelles ? "Dans ce cas, ce sont des services déportés, vous utilisez un système tiers et les informations ne sont pas stockées chez vous. À l'inverse, pour le permis dématérialisé, chacun l'a sur son téléphone. Les hackers ne pourront donc pas collecter des milliers de permis de conduire", détaille Baptiste Robert, président de Predicta Lab, interrogé par TF1info.

Le fait que ce soit hébergé en France, c'est très bien Damien Bancal, spécialiste en cyberintelligence

Autre information rassurante : les données récoltées sont hébergées en France. "Selon le pays d'hébergement, ce ne sont pas les mêmes lois qui s'appliquent. Par exemple, si vous dépendez des États-Unis, ils pourront accéder à ces données. Ils ont des voies juridiques pour accéder à ces données dans certains cas", poursuit Baptiste Robert.

"Le fait que ça soit hébergé en France, c'est très bien. C'est stocké sur un territoire qui est contrôlé par la loi qui protège l'utilisateur, et en cas de problème, ça permet de pouvoir se rabattre très vite sur la Cnil (NDLR, Commission nationale de l'informatique et des libertés)", abonde Damien Bancal, spécialiste en cyberintelligence, également contacté par TF1info.

Quel risque en cas de vol de votre portable ?

En cas de vol, l'accès au permis numérique est protégé par un mot de passe dans l'application. "Il faut mettre en place toutes les sécurités possibles. Ici, mettre un code compliqué, pas juste le basique", insiste Baptiste Robert. Il est par ailleurs possible de désactiver cette copie du permis de conduire à distance. "Et vous pouvez bloquer les téléphones à distance ou encore effacer le contenu du téléphone, comme ça la personne n'aura accès à rien", poursuit le spécialiste.

"D'autant plus que prochainement, le gouvernement français va lancer le 17 Numérique, ce fameux numéro de téléphone qui va permettre à tous les citoyens d'alerter sur des problèmes de cybersécurité", se réjouit Damien Bancal. "Si je perds mon matériel sur lequel il y a ma vie privée, si on me le pirate, il faut que je puisse interagir le plus rapidement possible pour fermer la porte au malveillant qui a ma vie dans la main", insiste l'expert.

Après la carte d’identité et le permis de conduire, la carte vitale pourrait aussi faire sa mue numérique l’année prochaine. "On est en train de dématérialiser notre vie (...) tout ce qu'on peut faire face à ce phénomène, c'est d'avoir une hygiène numérique en se protégeant un maximum", argue Damien Bancal. La France est le sixième pays européen à adopter ce permis dématérialisé.