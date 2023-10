VIDÉO - Première mondiale : découvrez le cargo à voile qui transportera les pièces de la fusée Ariane

D’ici peu, l'immense bateau que l'on découvre dans le reportage ci-dessus traversera l'Atlantique en direction de la Guyane. "Canopée", ainsi qu'il vient d'être baptisé, est un cargo à voile, le premier sa lignée. Une première mondiale française, conçue dans un but très précis : transporter les pièces de la prochaine fusée Ariane. Avant ce long voyage, une escale est faite à Bordeaux, où le bateau intrigue. "C'est le premier grand cargo à voile, et on voulait absolument le voir", confie un homme au micro de TF1. "C'est vrai que c'est beaucoup plus impressionnant en vrai qu'à travers une image internet", s'enthousiasme une dame.