VIDÉO - Tendance : le retour discret des vieux téléphones portables

Dans les vitrines, leur grand retour est manifeste. Avec leur clavier à neuf touches et leur tout petit écran, les vieux téléphones portables séduisent de plus en plus de nostalgiques. Dans sa boutique de seconde main, Guillaume Bertinet, en vend beaucoup chaque semaine, comme il l'explique dans le reportage en tête de cet article. Chez lui, l'entrée de gamme est à quinze euros. Sur Internet, il s'en vend encore des neufs, et leurs prix peuvent dépasser les 100 euros. "On a une nouvelle clientèle qui est apparue il y a environ deux ans", témoigne Guillaume au micro de TF1, "ce sont des clients qui n'ont plus envie d'être toujours connectés, et qui veulent couper cette dépendance".