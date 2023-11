VIDÉO - Véhicules d'occasion : les ventes entre particuliers simplifiées et sécurisées grâce à une nouvelle application

Pour faciliter les démarches et éviter les arnaques lors d'une vente de véhicule entre particuliers, l'application Simplimmat a été lancée en octobre par le gouvernement. En plus de remplacer le formulaire papier, elle permet que la cession de véhicule soit instantanée, et pour l'acheteur d'obtenir sa nouvelle carte grise.

Pour l'utiliser, le vendeur et l'acheteur doivent tous les deux télécharger l'application, gratuite, et avoir un accès à Internet. "Le transfert de responsabilité du véhicule est immédiat", indique le site du ministère de l'Intérieur. Ce sera rassurant pour les vendeurs : "La crainte, c'est qu'au moment où la moto part, il peut se prendre un PV, et le PV arrive chez vous", témoigne en effet au micro de TF1 Nicolas, qui a récemment vendu son ancienne moto.