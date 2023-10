VIDÉO - Visage, main... Voici comment vous pourriez payer vos achats dans le futur

En France, on en est encore loin. Même si au cours des dernières années, les smartphones et les montres connectées prennent de plus en plus de places au moment de régler l'addition. "C'est un gain de temps phénoménal", explique Dylan, un client adepte du paiement sans contact. D'autres options existent déjà : payer grâce à un QR code, faire un paiement instantané ou, plus étonnant encore, payer avec une bague.

Dans certains magasins, le téléphone permet parfois d'éviter purement et simplement le passage en caisse. Les enseignes vous proposent désormais de scanner vos achats au fur et à mesure de votre déambulation. Une façon de payer vos courses directement dans les rayons. Une méthode qui remplace, au moins en partie, le travail des caissiers. Pour les magasins, ce système permet de fluidifier le passage en caisse.