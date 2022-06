Dès l'an prochain, vous pourrez affranchir un courrier depuis votre smartphone

La technique, déjà utilisée en Suisse, doit encore être validée par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep), pour une commercialisation attendue début 2023.

Et vous ? Êtes-vous prêts pour cette petite révolution ? "Oui, c’est bien, c’est très bien. Ça évite d’aller à La Poste et qu’elle soit fermée quand on y va", sourit une cliente interrogée par TF1. "Pour les collectionneurs, un timbre dématérialisé, ça n’a plus aucune valeur. Moi, je prendrai le timbre pas dématérialisé", soutient un autre. "C’est comme tout, on s’habitue, on prend une habitude nouvelle et puis au bout du compte, on se dit que c’est pas mal", ajoute une retraitée.