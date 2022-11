Trop de mots de passe ? Voici l'astuce pour ne plus être obligé de tous les mémoriser

On ne le répétera jamais assez, utiliser un mot de passe robuste est indispensable pour se prémunir contre les tentatives de piratage. En dépit de la multiplication des cyberattaques, certaines mauvaises habitudes ont la vie dure. En témoigne la dernière étude annuelle réalisée par la société NordPass, qui dévoile le "top 200 des mots de passe" les plus utilisés en 2022 par les internautes français. Sans surprise, les Français ont largement recours à la facilité, contrairement à ce que préconisent les experts en sécurité informatique : le plus populaire (et de loin) est encore et toujours "123456", suivi de "123456789" et de "azerty". Les spécialistes conseillent également d’utiliser un mot de passe unique pour chaque compte, de manière à éviter qu'ils soient tous compromis en cas de piratage de l'un d'eux.