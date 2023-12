VIDÉO - "Un an de voyages gratuits" : la SNCF alerte sur un faux jeu-concours (très réaliste) qui circule sur WhatsApp

La SNCF a lancé une alerte sur un faux jeu-concours circulant notamment sur WhatsApp. Il promet de vous faire remporter un an de voyages gratuits en train. Le visuel étant très bien fait, il y a tout pour se faire avoir.

"Je ne vois pas de faute ou quoi que ce soit qui laisse penser que ce soit une arnaque." L’immense majorité des voyageurs à qui nous l’avons montré se sont fait avoir. Alors que les billets de train sont pris d’assaut à l’approche des fêtes de fin d’année, des escrocs font circuler sur différents réseaux sociaux et sur la messagerie instantanée WhatsApp un faux jeu-concours promettant de faire gagner à "1.000 chanceux" un an de voyages gratuits. La SNCF, dont le logo apparaît en tête de l’arnaque, a publié un message pour alerter ses usagers.

Capture d'écran

"Un faux jeu-concours intitulé 'Joyeux voyage et meilleurs vœux' circule actuellement sur différents médias sociaux. Il s’agit d’une escroquerie. Nous vous recommandons de ne pas ouvrir le lien et de ne pas le diffuser autour de vous. Merci de votre vigilance", indique-t-il. L’imitation pousse le réalisme jusqu’à agrémenter le concours d’évaluations à cinq étoiles laissées par de faux profils : "Croyez-le ou non, l’offre est réelle. Je pensais que c’était une arnaque mais c’est arrivé ce matin" ou encore "Je pensais que c’était un faux mais j’ai finalement reçu mon cadeau".

Le message envoyé par les escrocs renvoie vers un site dans lequel l’utilisateur peut tenter sa chance à un mini-jeu consistant à cliquer sur des cadeaux. La victime remporte le gros lot à tous les coups mais pour le toucher, elle est invitée à partager le message à ses contacts. Méfiez-vous car, même si vous ne renseignez pas vos coordonnées bancaires, d’autres données personnelles se trouvent sur votre téléphone, comme votre relevé d'identité bancaire ou vos mots de passe. Il suffit que vous cliquiez sur un lien pour que les pirates y aient accès.

Capture d'écran TF1

"En ce moment, on est tous sur Internet à passer des commandes. On attend plein de choses et on est sursollicités. Les cybercriminels essaient de profiter de cette opportunité", avertit Aïssata Diallo, experte en cybersécurité au sein de l’entreprise ESET France. L’arnaque dénoncée par la SNCF peut, en l’occurrence, être repérée grâce au nom de domaine indiqué dans l’URL (sncf.com@wpme.cc), très différent de celui du site officiel de la SNCF. Cette vérification est un réflexe à conserver chaque fois que vous recevez une offre en ligne. Surtout si celle-ci paraît un peu trop belle pour être vraie.