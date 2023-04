Jade, la nouvelle "présentatrice météo" d'une télé suisse crée par l'IA

C'est une nouveauté qui n'est pas passée inaperçue. Alors que le développement de l'intelligence artificielle inquiète de plus en plus à travers le monde, une chaîne suisse a décidé d'innover. Depuis le 3 avril, M Le Média a confié la présentation de son bulletin météo, chaque matin, à un avatar créé par l'IA. Appelée Jade, cette création a tout d'une vraie présentatrice météo : le look et la présentation de l'ensoleillement et de températures.

Quelques signes montrent toutefois qu'il ne s'agit pas d'un être humain en chair et en os : elle ne bouge pas, et sa diction reste parfois saccadée. Mais pour le reste, le travail est fait. Une bonne nouvelle pour M Le Média, puisque l'idée d'utiliser l'intelligence artificielle est apparue après l'échec de l'appel à candidature lancé par la chaîne, qui n'a permis de trouver aucun postulant présentant les compétences requises ou étant disponible aux horaires souhaités.