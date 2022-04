Vieux smartphones : ils peuvent vous rapporter de l'argent

Elle en a une caisse entière. Certains ont même une excroissance qu'on avait oubliée. Véronique possède une trentaine de téléphones stockés depuis plus de vingt ans. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que sa petite collection pourrait lui rapporter de l'argent. Et pour cause, dans chacun de ces appareils se trouvent des métaux rares comme de l'or ou du lithium. Voilà pourquoi l’État pourrait mettre en place une prime lorsque vous vous débarrasserez de votre vieux mobile. Cependant, son montant est encore inconnu.