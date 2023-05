Virgin Galactic annonce le retour de ses vols dans l'espace "fin mai"

Le programme spatial de Virgin Galactic a subi des années de retard, notamment à cause d'un accident en 2014 qui avait provoqué la mort d'un pilote. L'entreprise a déjà pré-vendu quelque 800 tickets pour l'espace : 600 entre 2005 et 2014, pour un prix compris entre 200.000 et 250.000 dollars, et 200 supplémentaires ces dernières années, pour 450.000 dollars l'unité. Virgin Galactic est en concurrence avec la société du milliardaire Jeff Bezos, Blue Origin, qui propose, elle aussi, des vols suborbitaux courts et a déjà envoyé 32 personnes dans l'espace. Mais depuis un accident en septembre 2022 lors d'un vol non habité, sa fusée est clouée au sol. Blue Origin a promis en mars de reprendre "bientôt" ses vols spatiaux.