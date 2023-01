Voiture autonome : la Formule 1 (aussi) peut désormais rouler sans pilote

"Là, il y a trois lidars. Ce sont des lasers qui permettent d'analyser l'environnement autour d'eux. Il y a aussi six caméras et il y a des radars sur les côtés. Tous ces capteurs permettent à la machine de prendre les bonnes décisions, quand doubler et quand effectuer telle ou telle manœuvre", nous indique l'ingénieur Andrew Saba.

Toutes les données récoltées sont analysées par la voiture, 50 fois par seconde. Cela n'empêche quelques rares incidents, notamment sur une tentative de dépassement que vous pouvez voir dans la vidéo en tête de cet article. Ce jour-là, les Italiens ont gagné. L'engouement n'est pas aussi fort que pour une course de Formule 1, mais ce n'est pas le but.