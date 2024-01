VIDÉO - CES de Las Vegas : ce Français a inventé un pare-brise intelligent

De nombreuses marques ont présenté leurs innovations automobiles au CES de Las Vegas. Parmi elles, un pare-brise connecté, mis au point par un Français, qui permet au conducteur d'avoir accès à des informations à hauteur des yeux.

A quoi ressemblera la voiture de demain ? Le CES (Consumer Electronics Show) de Las Vegas qui a débuté mardi 9 janvier en donne un aperçu. De nombreux constructeurs automobiles et marques innovantes sont venues y présenter leurs nouvelles technologies. Parmi elles, l'entreprise française Eyelights, qui propose un pare-brise connecté.

"On a un mode réalité augmentée où on va utiliser la caméra du plafonnier pour analyser l'environnement et reconnaître les lignes de la route et les dangers, comme un piéton qui traverse la route et qu'on n'aurait pas vu", explique Romain Duflot, fondateur d'Eyelights, au micro de TF1. Le conducteur va ainsi accéder à des informations diffusées directement à hauteur de ses yeux.

Prévenir les autres véhicules des dangers à venir

Les entreprises Plastic Omnium et Sonatus ont travaillé avec Eyelight pour développer des technologies complémentaires à ce dispositif. Des capteurs embarqués sur le véhicule permettent notamment de diffuser des messages de prévention sur un écran situé dans le feu arrière du véhicule. "Par exemple, si le conducteur croise des piétons qui traversent la rue, une animation visuelle 'passage piéton' s'affiche à l'arrière du véhicule pour informer la voiture qui suit de faire preuve de prudence, avant même que le conducteur ne commence à freiner", avance l'entreprise Plastic Omnium dans un communiqué.

Côté passager, les innovations ne manquent pas. Un écran développé par Eyelights lui permet d'accéder à des contenus multimédias, comme des films. L'entreprise a déjà mis sur le marché un dispositif permettant d'intégrer des affichages intelligents dans un casque de moto.