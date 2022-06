Voiture électrique : c'est dans la Creuse qu'il y a le moins de bornes de recharge

La Creuse détient le record des départements les moins bien dotés en bornes de recharge publiques. À peine plus d'une quarantaine, après l'installation de 23 nouvelles bornes entre 2021 et 2022. 40.000 ont jusqu'ici été déployées sur tout le territoire français, mais les zones rurales sont les moins équipées. Un phénomène qui s'explique partiellement par le fait que les habitants de ces territoires peuvent généralement installer une borne chez eux. La Creuse est par ailleurs un des derniers départements français en termes de densité de population (avec la Lozère et la Réunion), et devrait de fait s'équiper plus pour les automobilistes qui la traversent que pour ceux qui y résident.