VIDÉO - Voiture électrique : découvrez un modèle fabriqué en une heure

Avez-vous déjà entendu parler de la Gazelle ? Cette voiture du futur née dans un atelier près de Bordeaux ? 100% électrique, elle a une originalité : elle est très facile à fabriquer et s’assemble comme un Lego. "On a voulu simplifier au maximum la conception d’un véhicule et on est passé de 300 pièces en acier sur un véhicule plus classique à seulement dix pièces en composite. Et on peut installer ces dix pièces, n’importe où et sans outil en une heure", explique Gaël Lavaud, fondateur de Gazelle Tech.