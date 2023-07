VIDÉOS - Le spectacle époustouflant d'un écran géant en forme de sphère à Las Vegas

Mais ce n'est pas tout : la structure loge en son sein une très grande salle de spectacle, pouvant accueillir au total 18.000 personnes. Elle ouvrira ses portes au public dès la rentrée, et ce sera au groupe U2 que reviendra l'honneur de l'inaugurer dès le 29 septembre, avec une série de 25 concerts. Avec les immenses écrans qui recouvrent et entourent une partie du public, l'expérience de ces spectacles pourrait être complètement chamboulée. "Il n'y a rien de comparable. C'est à des années-lumière de tout ce qui existe", avait confié lors d'une visite des lieux The Edge, l'un des membres du groupe, dans une interview citée par CNN. De nombreuses résidences d'artistes devraient aussi y être organisées.

La salle devra également accueillir des projections exclusives du film Postcard From Earth, le nouveau long-métrage du cinéaste américain Darren Aronofsky, qui a notamment réalisé Black Swan ou plus récemment The Whale. Une nouvelle création à la croisée de la narration et du documentaire, et qui promet d'être un "voyage de science-fiction au cœur de notre avenir", a expliqué le réalisateur au Hollywood Reporter.

Grâce à la très haute définition des écrans, un système de sonorisation immersif doté de plus de 160.000 haut-parleurs, de sièges vibrants et des machines 4D capables de recréer des effets de vents, de modifier la température ou même de diffuser du parfum, tous les sens des spectateurs seront stimulés. "L'écran s'étend du niveau du sol jusqu'à 250 pieds (environ 75 mètres) de haut, tout autour...", a expliqué à CNN Rich Claffey, responsable des opérations de The Sphere. "L'immersion est totale lorsque l'on est assis dans cette coupe", s'est-il réjoui, assurant avoir créé le "lieu de divertissement du futur".