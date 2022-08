Voiture autonome : nous l'avons testée en vrai aux États-Unis

Mais avant que nous Français puissions les utiliser pour nos déplacements, il faudra sans doute plusieurs années. En France, nos routes sont plus complexes et sinueuses qu’aux États-Unis. "La voiture apprend de chaque kilomètre qu’elle parcourt. Au total, nos véhicules ont roulé 30 millions de kilomètres sur les routes publiques. Nous pensons que les tests que nous faisons aujourd’hui aux États-Unis nous permettront dans le futur de conquérir le marché mondial", explique Georges Ivanov, du groupe Waimo. La concurrence est rude. De nombreuses entreprises américaines testent leurs voitures autonomes et pour le moment, elles n’échappent pas aux accidents (130 aux États-Unis depuis un an).