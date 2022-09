"Votre compte va être suspendu" : attention à ce SMS frauduleux qui se fait passer pour Netflix

Les fausses plateformes de phishing (hameçonnage), qui tentent de se grimer en vrais sites, sont souvent développées, ajoute le site internet. Parmi elles, "votre-abo.me" par exemple, qui vous demande de vous identifier, mais qui vous donnera accès à la page suivante quels que soient le mail et le mot de passe que vous allez renseigner. Le site frauduleux requiert ensuite votre nom, numéro de téléphone et adresse, et enfin vos données bancaires, de quoi vous soutirer de l'argent et utiliser vos données personnelles pour de futures tentatives d'arnaques. "Il y a de fortes chances que tout finisse sur le darknet également", poursuit le site spécialisé. Les numéros de téléphone des abonnés sont récupérés par les arnaqueurs par des bases de données accessibles grâce à des fuites.