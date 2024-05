Votre smartphone a pris l’eau : pouvez-vous faire jouer la garantie constructeur ?

Souvent onéreux, les smartphones sont aussi des appareils très vulnérables au contact avec l’eau. En général, les accidents de ce type ne sont pas protégés par la garantie du fabricant. Toutefois, la situation se complique lorsque le fabricant présente son smartphone comme étant étanche.

C’est de nos jours un outil presque indispensable, du moins pour les adultes. GPS, appareil photo, accès à Internet, moyen de paiement et accessoirement de communication, nos smartphones contiennent quasiment toute notre vie. S’en retrouver privé, même temporairement, peut donc être une source d’angoisse et de réels problèmes pratiques. Par ailleurs, leur prix a nettement augmenté ces dernières années. La casse est donc souvent une inquiétude. L’un des problèmes les plus communs est de renverser du liquide ou de faire tomber son téléphone dans l’eau. Un dommage rarement garanti par le fabricant.

La garantie constructeur protège des défauts de fabrication

Il faut distinguer une assurance prise spécialement pour votre téléphone de la garantie légale de conformité, couramment appelée garantie constructeur ou garantie fabricant. Cette garantie légale est obligatoire pour tous les produits. Elle protège contre les défauts de fabrication, les vices cachés pendant deux ans, mais pas contre l’usure normale ou les mauvais usages. A priori le contact avec l’eau n’est donc pas couvert. Tenter de flouer le constructeur sur ce point a peu de chances de fonctionner. Les téléphones sont en effet équipés de détecteurs d’immersion qui changent de couleur au contact du liquide, afin de prouver facilement qu’ils ont été mouillés. La situation est différente si le produit est censé être étanche.

Une garantie constructeur pour les smartphones étanches ?

Depuis quelques années, certains fabricants vantent la résistance à l’eau de leur smartphone. C’est un argument séduisant, surtout pour les modèles haut de gamme et donc très chers. Certains smartphones signés Apple ou Samsung affichent ainsi la norme IP67 ou IP68. Ces appareils sont donc censés supporter une immersion de 30 minutes maximum, à une profondeur d’un mètre (IP67) ou deux mètres (IP68). L’étanchéité est alors une des caractéristiques du produit.

Les marques de smartphones étanches très réticentes

Mais dans les faits, faire jouer la garantie constructeur est plus problématique. Sur leur site, les fabricants multiplient en effet les conditions s’appliquant à cette étanchéité. "La résistance aux éclaboussures, à l’eau et à la poussière n’est pas permanente et peut diminuer au fil du temps dans le cadre d’une utilisation normale. Les dommages causés par un liquide ne sont pas couverts par la garantie", s’exonère ainsi Apple sur son site. Samsung tient le même discours, recommandant par ailleurs de ne pas exposer ses appareils étanches "à des eaux sales, de l’eau salée, savonneuse, huiles…", ou "des lieux ayant une forte humidité".

Autant de bémols censés écarter la garantie légale de conformité. La valeur juridique de cet argumentaire fait débat. Selon 60 Millions de consommateurs, les appareils certifiés résistants à l’eau sont précisément couverts par la garantie légale de conformité. Vous pouvez donc en principe la faire jouer si votre téléphone est vendu sous la norme IP67 ou IP68. Notez bien que c’est au fabricant de démontrer que le défaut n’existait pas lors de la vente. S’il refuse de vous rembourser, il est possible de faire remonter ce comportement au service Signal Conso, de faire appel à un médiateur ou même d’intenter une action en justice.