WhatsApp : ce qu'il faut savoir sur les nouvelles fonctionnalités déployées en août

Plus de confidentialité et de contrôle. C'est ce que WhatsApp souhaite permettre à ses utilisateurs, à en croire sa dernière mise à jour, dont les fonctionnalités seront déployées progressivement ce mois d'août. Assurant que la vie privée de ses quelque trois milliards d'utilisateurs "mérite plus de protection", le géant de la messagerie instantanée - propriété de Meta - a présenté, mardi 9 août sur Twitter, trois nouvelles "couches de sécurité" autour des messages échangés sur la plateforme.