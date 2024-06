Une proposition de règlement européen, introduite en 2022, a pour but d'empêcher la diffusion de contenus pédopornographiques. Mais pour ses détracteurs, elle aurait surtout pour effet de nuire à la protection de la vie privée. Faute de consensus, un vote décisif prévu ce jeudi au sein du Parlement a été ajourné, mais le projet n'est pas pour autant abandonné.

C'est un nouveau camouflet, même si l'idée demeure à l'ordre du jour. Les États membres de l’Union européenne (UE) étaient invités à se prononcer ce jeudi sur une proposition de règlement destiné à lutter contre la prolifération des contenus pédopornographiques. Le texte prévoit de scanner de manière automatique les contenus que partagent les citoyens européens sur les plateformes de messagerie instantanée, comme WhatsApp, Signal ou encore Telegram. Faute de consensus, un vote décisif du comité des représentants permanents, où siègent les représentants des gouvernements de l’UE, a été annulé et repoussé à plus tard.

En attendant, c'est une victoire pour les défenseurs de la protection de la vie privée, qui s'inquiètent d'une possible surveillance généralisée des communications, puisque les applications de messagerie proposant un chiffrement de bout en bout (ce qui garantit la protection des échanges sur les plateformes, ndlr) seraient concernées par ces nouvelles règles. Connu sous le nom de "Chat control" (Contrôle des conversations en ligne, en français), ce projet de règlement européen, introduit pour la première fois en 2022, prévoit la mise en place d’un système de surveillance qui analysera tous les contenus numériques, y compris les images, vidéos et les liens partagés.

Concrètement, comment cela fonctionnerait ?

Actuellement, la détection des contenus pédopornographiques repose sur le signalement volontaire des plateformes. L'UE estime que c'est insuffisant et entend donc imposer aux plateformes l'obligation d’analyser automatiquement le contenu des communications par le biais de ce service. Le texte souligne que le chiffrement de bout en bout "est un moyen nécessaire de protéger les droits fondamentaux", mais celui-ci poursuit en affirmant que les services de messagerie chiffrés pourraient "devenir par inadvertance des zones sécurisées où des contenus pédopornographiques peuvent être partagés ou diffusés".

Concrètement, tous les contenus partagés via une application de messagerie transiteraient alors via une sorte de "scanner virtuel" qui en analyserait le contenu à la recherche de matériel suspect. En cas de doute, un signalement serait alors dressé à un centre européen, qui pourrait ensuite transmettre le dossier à la police pour en confirmer le caractère illicite. Fin 2023, le Parlement européen avait modifié le texte pour limiter sa portée aux utilisateurs soupçonnés de tels agissements et en excluant les communications chiffrées de bout en bout de ces obligations de détection. La solution proposée consisterait à analyser le contenu des messages en amont, c’est-à-dire avant que des applications ne les rendent indéchiffrables.

Nous demandons instamment aux gouvernements de l’UE de rejeter le scan de masse des communications de leurs citoyens en votant contre cette proposition. Un porte-parole de l'entreprise Proton

Meredith Whittaker, présidente de Signal, avait déclaré avant le vote que l'application cesserait de fonctionner dans l'UE le cas échéant. Le projet de règlement européen "sape fondamentalement le chiffrement" et risque d'introduire "une vulnérabilité" qui pourrait être exploitée "par des pirates informatiques et des États-nations hostiles", a-t-elle souligné, dans un message publié sur le réseau social X. "Nous demandons instamment aux gouvernements de l’UE de rejeter le scan de masse des communications de leurs citoyens en votant contre cette proposition", a ensuite réagit l’entreprise suisse Proton, dont la messagerie repose justement sur la confidentialité.

Fervent opposant à ce projet de règlement européen, l'eurodéputé allemand Patrick Breyer a déclaré que "les recherches indiscriminées et les fuites par erreur de chats privés et de photos intimes détruisent notre droit fondamental à la correspondance privée". En 2021, un article du New York Times avait rapporté qu’une photo envoyée par un père de son enfant nu en bas âge à un médecin au sujet d’une infection avait été signalée comme contenus à caractère pédopornographique. "De nombreux législateurs comprennent que les droits fondamentaux interdisent la surveillance de masse, mais ils ne veulent pas être perçus comme s'opposant à un projet présenté comme une lutte contre la violence à l'égard des enfants", a ajouté l'eurodéputé.