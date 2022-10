WhatsApp touché par une panne mondiale : l'incident est "résolu", selon Meta

L'application moulinait dans le vide. Certains utilisateurs l'avaient remarqué, ce mardi 25 octobre : WhatsApp ne répondait plus. Depuis 9h17 ce matin, il était impossible d'envoyer ou de recevoir des messages avec la messagerie chiffrée, ou de se connecter, rapportait le site Downdetector.

Un bug technique qui touchait la version mobile et web de l'application. Et qui s'étendait à la France, mais aussi à l'Europe et à plusieurs autres pays du monde.

Finalement, après 11h, de nombreux utilisateurs ont rapporté pouvoir se servir du service de Meta et le groupe a annoncé la fin de l'incident. "Nous savons que les gens ont eu du mal à envoyer des messages sur WhatsApp aujourd’hui", a déclaré à l'AFP un porte-parole. "Nous avons résolu le problème et nous nous excusons pour tout inconvénient".