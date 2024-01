Windows ajoute un nouveau bouton sur les claviers PC : à quoi va servir la touche "Copilot" ?

Une nouvelle touche va faire son apparition sur les claviers d’ordinateur utilisant Windows. C'est la première fois que le géant de l'informatique ajoute un nouveau bouton depuis 1994.

C'est une petite (r)évolution ! Les claviers d'ordinateurs utilisant le système d'exploitation Windows n’avaient pas évolué depuis près de 30 ans. Microsoft a annoncé cette semaine qu'une nouvelle touche fera son apparition sur les nouvelles machines qui utiliseront son système d’exploitation. Ce nouveau bouton permettra aux utilisateurs de faire appel à "Copilot", son assistant doté d’une intelligence artificielle (IA), explique le groupe américain, dans un communiqué publié ce jeudi 4 janvier. La nouvelle touche sera disponible sur la plupart des nouveaux ordinateurs utilisant Windows 10 et 11 qui sont commercialisés par les différentes marques, selon Microsoft.

Cela va non seulement simplifier l'expérience informatique des gens, mais aussi l'amplifier, faisant de 2024 l'année du PC IA Yusuf Mehdi, vice-président exécutif de Microsoft

Concrètement, en cliquant dessus, l’utilisateur pourra dialoguer avec le nouvel assistant "intelligent" du groupe américain. Le bouton prendra place en bas à droite, entre le bouton Alt et les touches directionnelles, selon la vidéo de présentation. Actuellement, il faut utiliser un raccourci clavier, en appuyant sur les touches "Windows" et "C" simultanément. Cette évolution représente la première modification majeure apportée au clavier de l'ordinateur Windows depuis que Microsoft a ajouté la touche "Windows" en 1994 ! "Cela va non seulement simplifier l'expérience informatique des gens, mais aussi l'amplifier, faisant de 2024 l'année du PC IA", a commenté Yusuf Mehdi, son vice-président exécutif, dans une note de blog.

Au cours de l'année écoulée, les grandes entreprises technologiques se sont empressées de développer et d'intégrer des outils d'IA dans leur gamme de produits. Lancé en novembre 2023, l'assistant "Copilot" de Microsoft utilise l'IA générative pour proposer une réponse à un courriel, extraire des données de réunions auquel l'utilisateur n'a pas assisté ou encore pour créer un document comparant des données internes à une entreprise à des informations recueillies sur Internet. Pour cela, il s’appuie sur la technologie d’OpenAI, le créateur de ChatGPT, dans lequel le groupe américain a investi 13 milliards de dollars l’année dernière.