Les influenceurs plus transparents sur leurs collaborations commerciales, selon une étude

De plus en plus surveillés, les influenceurs sont aussi de plus en plus sérieux. C'est ce que révèle une étude l'Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité (ARPP) publiée cette semaine, qui constate que "la transparence des créateurs de contenus s'est nettement améliorée en trois ans" et qu'une large majorité de publications se plient désormais aux règles en vigueur. Cette autorité d'autodiscipline du secteur publie chaque année son "observatoire de l'influence responsable", évaluant la rigueur des créateurs de contenu dans la publication de contenus sponsorisés par des marques. Selon ces travaux, en 2022, près de neuf publications sur dix sponsorisées affichaient ainsi au moins un début d'identification de la marque avec qui l'influenceur collabore, comme l'exige la loi.

La promotion d'un produit d'une marque sur les réseaux sociaux, contre rémunération ou cadeau, doit en effet être mentionnée clairement. Des règles rappelées et encore renforcées avec l'adoption en juin dernier d'un texte de loi visant à accroître le contrôle sur ce secteur, régulièrement sous le feu des critiques à cause des abus de certains créateurs. Le texte impose notamment la mention "publicité" ou "collaboration commerciale", affichée de façon "claire, lisible et identifiable (...) durant l’intégralité de la promotion", sous peine de deux ans d’emprisonnement et de 300.000 euros d’amende.