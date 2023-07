5 erreurs à éviter lors de la souscription d'une garantie locative

Le versement d’une garantie n’est pas obligatoire, même s’il est très rare qu’elle ne soit pas demandée. Le propriétaire averti pensera donc bien à la faire figurer dans le bail. Son montant est en revanche encadré. Il ne peut être supérieur à un mois de loyer hors charges lorsque le logement est loué vide, et deux mois lorsqu’il s’agit d’un meublé. Ce dépôt couvrira alors également les éventuels dommages causés aux meubles.

Dans certains cas, en particulier dans les zones de tensions locatives, le bailleur exige parfois plusieurs mois de loyer d’avance. Cette pratique est illégale tant que le bail n’a pas été signé. Il est possible d’opter pour un paiement du loyer tous les deux ou trois mois. Mais en cas de paiement trimestriel, le bailleur ne pourra exiger un dépôt de garantie en plus. On ne pourra donc vous réclamer trois mois de loyer et un chèque de caution. Il est important de bien connaître à l’avance le montant maximum de la caution, car contrairement à une croyance répandue, le bailleur est parfaitement en droit d’encaisser ce chèque pour le faire fructifier en attendant la fin du bail. Le locataire doit donc s’assurer qu’il est en mesure de l’honorer.