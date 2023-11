À Montpellier, les nouveaux projets immobiliers devront intégrer... une œuvre d’art

Montpellier compte parmi les villes françaises finalistes pour devenir capitale européenne de la culture en 2028. À ce titre, les promoteurs immobiliers de la capitale héraultaise souhaitant lancer des projets dans la ville devront désormais y intégrer... une œuvre d’art. Le budget alloué à cette dernière devra être d’au minimum 1% de la valeur de la charge foncière du lot.

"Un musée à ciel ouvert". C'est ce à quoi pourrait ressembler dans les années à venir Montpellier, selon le souhait de ses élus, alors que les nouveaux ensembles de logements sociaux bâtis au sein de la ville doivent désormais obligatoirement intégrer une œuvre d’art. Cette initiative, présentée mercredi, s’inscrit dans le cadre de la candidature de la septième de ville de France au titre de capitale européenne de la culture en 2028. Pour rappel, la préfecture de l’Hérault compte en effet parmi les quatre villes françaises finalistes, avec Rouen, Bourges et Clermont-Ferrand.

En février 2022, lors de l’attribution de 100 lots pour la construction de 8000 logements sociaux ou pour revenus moyens, une clause avait été ajoutée au cahier des charges des promoteurs, ont rappelé mercredi les autorités locales lors de la présentation des premières œuvres sélectionnées. Cette clause concerne donc désormais l’ensemble des projets immobiliers sociaux ou accessibles à tous développés sur la métropole, a précisé à l’AFP Antoine Coste, porte-parole d’Altémed, groupe public réunissant les métiers de l’aménagement, du logement social et de l’énergie sur la métropole de Montpellier.

Sculptures, fresques, street art...

Les œuvres en question pourront ainsi prendre la forme de sculptures, de fresques ou encore d'installations et de street art à condition qu'elles soient validées par le comité chargé du pilotage artistique de l’initiative (Copaqo) et resteront ensuite dans les collections publiques de la métropole. Plus en détail, le budget alloué à chacune d’entre elles devra être d’au minimum 1 % de la valeur de la charge foncière du lot (coût du terrain, viabilisation, etc.), avec un plancher minimum de 10.000 euros.

D’ici à 2026, une centaine d’œuvres devraient ainsi être validées et lancées. "Actuellement, la vingtaine de projets validés s’échelonne de 15.000 à plus de 100.000 euros", a souligné mercredi Numa Hambursin qui dirige le Copaqo, évoquant une répartition équitable "entre artistes jeunes et talents confirmés, entre ceux présents localement et ceux actifs aux niveaux national et international".

Si la charte "1 immeuble, 1 œuvre" existe depuis 2015, cette dernière a pour objectif d’installer des œuvres d’art dans des bâtiments privés. Le caractère obligatoire instauré par la Métropole de Montpellier est dont une première en France. "Mais je pense que nous serons rapidement copiés", présage encore Numa Hambursin.