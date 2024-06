Le permis de construire est une démarche obligatoire pour divers types de travaux d’une certaine importance. Le propriétaire doit déposer une demande auprès de la mairie avant que le chantier ne débute. Gratuite en principe, cette démarche a un coût significatif dans les faits, notamment sur le plan fiscal.

Vous souhaitez construire une maison, une dépendance ou faire des travaux dans un bien immobilier ? Vous devrez peut-être passer par le dépôt d’un permis de construire. Contrairement à ce que son nom suggère, cette procédure ne concerne pas uniquement la construction de nouveaux bâtiments. Elle est nécessaire pour différents types de travaux. S’en passer est très risqué, car les pouvoirs publics peuvent alors ordonner l’arrêt du chantier, voire la remise en état initial, et infliger de lourdes amendes. Il faudra tenir compte du prix du permis de construire au moment de dresser son budget, parce que son coût peut être significatif.

Quand et comment demander un permis de construire ?

De manière générale, le permis de construire est nécessaire pour la construction d’une surface plancher ou d’une emprise au sol de plus de 20m². Il s’applique aussi au changement d’affectation d’une partie du bien. Par exemple, si vous transformez votre garage en studio. Des travaux d’aménagement extérieurs peuvent aussi être concernés. Les règles et exceptions sont nombreuses selon les situations particulières. Il est donc fortement recommandé de se rendre en mairie et d’expliquer les détails de son projet pour savoir si l’on a besoin d’un permis de construire.

Lorsque cette autorisation est nécessaire, le propriétaire peut télécharger le formulaire papier ou remplir une demande de permis de construire en ligne. Il doit ensuite la transmettre à la mairie par voie électronique, par lettre recommandée avec accusé de réception ou en main propre. La réponse doit en principe lui être donnée sous deux à trois mois. À noter qu’à Paris, le dossier doit être déposé auprès du Bureau Accueil et Service à l’Usager (BASU), uniquement par voie électronique.

Le permis de construire est-il payant ?

Le dépôt du permis de construire et l’instruction du dossier sont gratuits, du moins auprès de l’administration. En effet, cette démarche peut être technique et complexe pour les personnes n’ayant pas de connaissance ou d’expérience particulière. Par ailleurs, une demande incomplète peut entraîner des délais d’attente supplémentaires, et une erreur peut avoir des conséquences lourdes en cas de contestation du permis. Enfin, des formalités supplémentaires sont nécessaires pour déclarer à la mairie l’ouverture et l’achèvement du chantier. Il peut donc être plus prudent et aisé de confier cette tâche à l’entreprise chargée des travaux. L’architecte peut également apporter son aide. Il est aussi possible de mandater une tierce personne qui gérera le dossier. Cette prestation aura cependant un coût qu’il faudra négocier.