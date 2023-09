Achat en copropriété : les documents à avoir avant de signer

Une vente immobilière n’est pas une opération anodine. Non seulement sa valeur est importante, mais elle porte sur un bien que l’acheteur gardera généralement de longues années et dont il devra assurer l’entretien. Elle est donc soumise à plusieurs exigences de formes. Des règles particulières sont appliquées au cas de vente de copropriétés. Ces biens représentent environ 30 % du marché immobilier français. Dans cette situation, l’acheteur n’acquiert pas seulement l’appartement, mais aussi une fraction des parties communes. Le vendeur doit donc lui fournir un certain nombre de documents.

Ces pièces doivent être fournies au plus tard à la date de la signature de la promesse de vente, ou à défaut, avec le projet d’acte authentique de vente. Il est toutefois rassurant pour l’acheteur de les avoir en amont, car il aura besoin de les étudier. Ne les fournir que le jour de la signature expose l’acheteur à une rétractation de dernière minute.