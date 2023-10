Achat immobilier à l’étranger : entre valeurs sûres et nouveaux eldorados, on vous dit où investir

La crise sanitaire et le développement du télétravail ont favorisé la naissance d’une nouvelle classe d’acheteurs. Il s’agit d’une population plus jeune, mais néanmoins aisée. Plus qu’un petit havre de paix, ils recherchent davantage des villes dynamiques qui proposeront de nombreuses opportunités. Cette génération, désireuse de s’immerger dans d’autres cultures, n’hésite pas à s’expatrier plus loin, parfois dans des pays exotiques.

Que ce soit pour l’achat ou l’investissement, Dubaï est régulièrement cité parmi les villes les plus intéressantes, avec un rendement locatif pouvant aller jusqu’à 10 %. Certaines villes du Brésil telles Rio, Sao Paulo, Porto Seguro ou d’Asie du Sud-Est (Bangkok, Bali, Angeles City) font encore mieux. Le Canada attire également beaucoup d’étudiants et d’expatriés. Il connaît par ailleurs un taux de chômage très faible et le problème de la barrière de la langue y est moins important. Mais attention, les règles pour y devenir propriétaire ont été durcies en début d'année. Enfin, la Floride et plus particulièrement Miami apparaissent également comme un nouvel Eldorado de l’investissement à l’étranger, grâce à son attrait pour les entreprises.