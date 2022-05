Achat immobilier : ce critère inattendu qui pousse des banques à refuser des prêts

"Ce que veulent éviter les banques, c'est un risque de difficulté à rembourser le crédit et un risque de surendettement", précise encore Sandrine Allonier. Si ce critère n'est donc pas nouveau, il est pris beaucoup plus en compte du fait de l'inflation actuelle et de l'état du marché immobilier. "La capacité d'emprunt était beaucoup plus ouverte avant la crise sanitaire. Avec le confinement, les banques se sont rendues compte que des arrêts d'activité pouvaient être possibles", explique Cécile Roquelaure, spécialiste des de l'activité bancaire au sein d'Empruntis, qui remarque une analyse plus fine des dossiers d'emprunt réalisée par les banques.

Un durcissement des conditions d'emprunt aussi lié à la situation du marché immobilier. "Depuis la crise Covid, les Français ont besoin de plus d'espace, d'un extérieur, et du coup, pour cela, ils sont souvent obligés de s'éloigner des villes. Aussi parce que les prix ont beaucoup augmenté, notamment ceux des maisons, conduisant les gens à encore plus s'éloigner", résume Sandrine Allonier.