Immobilier : la hausse des prix des logements anciens décélère

Devenir propriétaire d'un logement coûte toujours de plus en plus cher, mais la hausse des prix s'infléchit légèrement. D'après une note de l'Insee publiée ce mardi, les prix des logements anciens en France (hors Mayotte) ont augmenté de 1,4% au deuxième trimestre 2022, contre 1,7% pour chacun des deux trimestres précédents. Une hausse plus modérée, qui se reflète également sur un temps plus long. Sur un an, les prix des logements ont augmenté de 6,8% au deuxième trimestre 2022, contre 7,3% au premier trimestre et 7,1% au quatrième trimestre 2021.

De nombreuses disparités persistent toutefois selon les régions, relève l'Insee. Ainsi, au deuxième trimestre, les prix des logements anciens ont augmenté de 0,3% en Île-de-France (sur les trois derniers mois), alors que cette hausse est de 1,7% pour le reste du pays. Elle est notamment marquée en Provence-Alpes-Côte d'Azur, où les prix ont augmenté de 2% lors du deuxième trimestre, et de 8% sur un an, des taux supérieurs à la moyenne nationale.